زيزو يتحدث عن خدعة هدفه في الجونة.. ووعد تحقيق لقب إفريقيا

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في الجونة

تحدث أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك عن هدفه الرائع في مرمى الجونة.

الزمالك انتصر على الجونة 4-3 في لقاء مثير في الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو: "الحمد الله على الانتصار. هدفنا كان الفوز للابتعاد عن بيراميدز ولإهداء الانتصار لـ طارق يحيى".

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وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "هذا أقل شيء من الممكن أن نقدمه لـ طارق يحيى في آخر مباراة له معنا".

وتابع "هدفي؟ دائما ما ألعب الكرات الثابتة داخل منطقة الـ 18 ولكني رأيت الحارس يبتعد كثيرا عن المرمى. في البداية كان قراري إرسال عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن غيرت ذلك في آخر لحظة وقررت لعبها في المرمى".

وأشار "الهدف 80% توفيق من الله و20% مهارة".

وعن بطولة إفريقيا مع جيمي باتشيكو، قال زيزو: "مع احترامي لـ كارتيرون وطارق يحيى وباتشيكو، نحن كلاعبين هدفنا واحد وواضح منذ فترة، وهو حصد لقب إفريقيا".

وشدد "لا يهم من المتواجد. نحن أتفقنا أن نكون يد واحدة ونمتلك الروح والإصرار والوعد أيضا برفع لقب إفريقيا في النهاية".

وأتم "إن شاء الله لقب إفريقيا سيكون في ميت عقبة".

المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.

سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.

في الدوري الزمالك الجونة
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