رونالدو: الدوري الإيطالي هذا الموسم يختلف كثيرا عن الماضي

يرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن المنافسة في الدوري هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل قوة جميع الفرق.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعادل يوفنتوس بهدفين لكل فريق أمام روما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. وسجل رونالدو ثنائية يوفنتوس.

وقال رونالدو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "إنتر وميلان أبرما صفقات قوية ونحن أيضا كذلك والدوري الإيطالي الموسم الحالي يختلف كثيرا عن الموسم الماضي".

وأضاف "يوفنتوس لديه عقلية هجومية ولكن كان ينقصنا فقط التوازن أمام روما، نحن لا نزال في بداية الدوري وهذا أمر طبيعي".

وتابع "المدرب أيضا جديد على الفريق وكذلك العديد من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أندريا بيرلو مدرب مميز ويجعل الجميع هنا يشعر بالسعادة ويعمل دائما وهو يرسم ابتسامة على وجهه وهذا أمر مهم لكل اللاعبين".