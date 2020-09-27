مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة طلائع الجيش بمثابة عودة الحياة للفريق.. استمرار استبعاد شيلونجو

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 21:54

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

يرى أبو طالب العيسوي المدرب العام الجديد لفريق الإسماعيلي أن مواجهة طلائع الجيش بثمابة عودة الحياة للفريق من نتيجة بعد تراجع النتائج.

ويلعب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وقال العيسوي: "نحتاج للفوز حتى نستيعد الثقة والخروج من أزمة تراجع النتائج في الفترة الأخيرة".

أخبار متعلقة
حسني عبد ربه للاعبي الإسماعيلي: آمنوا بقدراتكم.. تستطيعون الفوز على أي فريق سلبية تحليل الدم للاعبي الإسماعيلي استعدادا للطلائع مصطفى يونس ومجموعة من نجوم الإسماعيلي القدامى يساندون الفريق الإسماعيلي يشكل لجنة تعاقدات جديدة

وتابع "المباراة صعبة مثلها مثل أي لقاء للفريق من اللقاءات المتبقية خلال الموسم.

وأضاف العيسوي "طلائع الجيش لديه قدراته هجومية قوية في حين أن كل فرق الدوري دفاعاتها مليئة بالأخطاء منذ استئناف مسابقة الدوري بعد فترة كورونا".

وأتم تصريحاته "اللاعبون في حالة تركيز والجهاز الفني يعمل على تدارك الأخطاء وننتظر التوفيق".

واستقرريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على قائمة الفريق وشهدت استمرار غياب شيلونجو بسبب الحالة الفنية وعماد حمدي للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حارس مرمى: محمد فوزى - محمد مجدى.

الدفاع : محمد هاشم - محمد عمار - أحمد أيمن - محمد نصر.

الوسط : عمر الوحش - محمود دونجا - محمد بيومي - أحمد مدبولى - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدى - محمد حمدى زكى - محمد صادق - محمد مخلوف - محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - وجيه عبدالحكيم - محمود عبد الله.

الهجوم: حازم مرسى

الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام في الجول توضح.. من المستفيد من صفقة الشيخ – فاروق في حال حدوثها 36 دقيقة | تقرير في الجول
مران الزمالك - انتظام عبد الغني واستمرار تأهيل شيكابالا وجنش 41 دقيقة | الدوري المصري
عادل رامي وقصة 3 أقمصة استحوذ عليها من رونالدو ساعة | أوروبا
الأهلي: إصابة محمود وحيد ليست مزعجة ساعة | مصر
جواهر ريال مدريد تقود البرازيل الأولمبي للفوز على كوريا على أرض مصر ساعة | أمريكا
طاهر: انتابني شعور بالفخر مع دخولي التتش.. وأتمنى أن يكون رقمي "فأل خير" ساعة | مصر
عبد الحفيظ يفسر سبب غياب صالح جمعة وكهربا عن مران الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مبادلة الشيخ بـ فاروق فكرة مطروحة لم نناقشها بعد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك