خبر في الجول - "بديل مصطفى محمد" ضمن أسباب تراجع الزمالك عن ضم بابل.. وموقف النادي قانوني

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 15:28

كتب : أحمد شوقي صلاح محمد عبد العظيم

أري بابل - لاعب أول أغسطس الأنجولي

أري بابل - لاعب أول أغسطس الأنجولي

فكرة ضم مهاجم أجنبي يعوض مصطفى محمد حال رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري، كانت من ضمن أسباب تراجع الأبيض عن ضم الجناح الأنجولي أري بابل، إلا أنها لم تكن السبب الوحيد حسبما علم FilGoal.com.

أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أبلغ ممثلي اللاعب بأن "عقلية اللاعب غير مناسبة لـ الزمالك، وأنه حر في الانتقال لأي ناد".

ماذا حدث؟

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أثناء فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، قام جناح بريمييرو دو أجوستو الأنجولي السابق بعرض نفسه على الزمالك وهو الأمر الذي رحب به الأبيض الذي كان في تلك الفترة يود في تقوية مركز الجناح.

وطلب بابل حسبما علم FilGoal.com الحصول على مقدم التعاقد قبل التوقيع على العقد، وهو ما رفضه الزمالك، وبعد فترة تفهم اللاعب الأمر.

وبدأ الزمالك في تجهيز إجراءات وصوله إلى القاهرة في ظل وجود صعوبات في الطيران، ولكن فوجئ مسؤولو الزمالك بطلب بابل الحضور برفقة عائلته و3 وكلاء.

عدم استعجال الزمالك على إتمام الصفقة في ظل انتهاء الموسم قرب نهاية شهر أكتوبر، أدى لتأجيل الملف.

وخلال تلك الفترة، علم FilGoal.com أن بعض التصرفات التي قام بها بابل أثارت حفيظة مسؤولي الزمالك ومنها تفاوضه مع شباب الأهلي دبي الإماراتي رغم اتفاقه مع الزمالك.

وكان اللاعب وممثليه يخططون للحضور إلى القاهرة في الأسبوع المقبل للوصول لاتفاق مع الزمالك حول مستقبل اللاعب، وهو ما سيتغير بالتأكيد بعد أن أبلغهم أمير مرتضى بعد إتمام التعاقد.

الناحية القانونية.. و"بديل مصطفى محمد"

ووقع بابل عقدا مع الزمالك، ولكن الأبيض لم يوقع من جهته، وبالتالي يظل موقف النادي من الناحية القانونية سليما بسبب عدم توقيعه على العقد حسبما علم FilGoal.com.

وبرزت من ضمن أسباب التراجع الأبيض عن ضم بابل، احتمالية رحيل هداف الفريق مصطفى محمد مع نهاية الموسم الجاري في ظل تلقيه أكثر من عرض للاحتراف الخارجي، وتصريحه برغبته في خوض التجربة الاحترافية.

وبالتالي، صار تعزيز مركز المهاجم أولوية لدى الأبيض.

وشارك بابل صاحب الـ 26 عاما في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة بريميرو دي أوجوستو. سجل فيهم هدفين.

ويملك أري بابل 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا. سجل فيهم خمسة أهداف.

الزمالك أري بابل مصطفى محمد
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