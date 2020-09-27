تقرير جزائري: بلايلي يستهدف فسخ تعاقده مع أهلي جدة.. وعروض أوروبية منتظرة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 12:33

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

يوسف بلايلي

قال تقرير جزائري إن نجم الخضر، وهدف الأهلي المصري في سوق الانتقالات، يوسف بلايلي، يستهدف فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكشف تقرير موقع Competition.dz الجزائري الناطق بالفرنسية، أن بلايلي ينوي شكوى أهلي جدة لدى فيفا بسبب عدم حصوله على آخر 3 رواتب له، ما يجعله مؤهلا لتقديم شكوى ضد النادي السعودي لفسخ التعاقد.

وأوضح الموقع أن أهلي جدة طالب بلايلي بتخفيض عقده الذي يحصل بموجبه على 300 ألف يورو شهريا بنسبة 50%، ولكن رفض بلايلي ذلك الأمر، وعدم عودته إلى السعودية من الجزائر حتى الآن، دفعت النادي السعودي لعدم تسديد رواتبه.

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ولكن، انتقل التقرير الجزائري إلى نقطة جديدة، هي احتمالية حصول بلايلي على حكم من فيفا في ديسمبر المقبل، وحينها قد ينتقل إلى ناد أوروبي.

وطرح الموقع الجزائري أسماء أندية نابولي في إيطاليا، أو فالنسيا أو خيتافي أو فياريال في إسبانيا، كوجهات محتملة لبطل أمم إفريقيا 2019، بحسب ما أوضحت مصادر خاصة بالموقع.

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