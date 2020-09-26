مباشر في إسبانيا - بيتيس (2) (3) ريال مدريد.. جووووووووول راموس

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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ق.84 إنقاذ رائع من جويل لتسديدة إيسكو بعد عرضية فالفيردي، ويبقي بيتيتس على قيد الحياة

ق.82 جووووول راموس يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد من ركلة جزاء

ق.81 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد لمسة يد على مارك بارترا

ق.76 تسديدة من كارفاليو يتصدى لها كورتوا

ق.73 دخول لورين بدلا من فقير

ق.72 دخول بورخال مايورال بدلا من يوفيتش

ق.70 بنزيمة يهدر هدفا لا يضيع في مواجهة الشباك بعد عرضية فالفيردي

ق.69 دخول مارتين مونتويا بدلا من سانابريا

ق.69 راموس ينفذ الركلة الحرة وتمش بقليل بجوار المرمى

ق.68 بطاقة حمراء لـ إيميرسون بعد عرقلة يوفيتش المنفرد

ق.63 دخول كريستيان تيو بدلا من خواكين في التغيير الأول لـ بيتيس

ق.52 تسديدة قوية من بنزيمة على عارضة بيتيس بغرابة

ق.48 جوووول إيميرسون يدرك التعادل لـ ريال مدريد بالخطأ في مرماه بعد عرضية كارباخال

دخول إيسكو في صفوف ريال مدريد بدلا من أوديجارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 فرصة خطيرة لـ ريال مدريد بعد تمريرة كروس الأمامية، لكن بنزيمة يهدر

ق.37 جووووول انقلبت المباراة، هدف ثانٍ لـ بيتيس بتسديدة ويليام كارفاليو

ق.35 جوووول التعادل لـ بيتيس عن طريق الجزائري عيسى ماندي

ق.26 سانابريا يباغت دفاع ريال مدريد ويطلق تسديدة قوية تمر أعلى العارضة بقليل

ق.20 تسديدة خطيرة من نبيل فقير تمر بجوار المرمى بقليل

ق.15 فرصة هائلة ضائعة من ريال مدريد بعد عرضية بنزيمة وتهيئة يوفيتش لكن راموس يهدر في مواجهة الشباك

ق.14 حوووول ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول عن طريق فالفيردي بعد عرضية بنزيمة

ق.7 تصدٍ إعجازي لـ كورتوا لـ رأسية سانابريا بعد عرضية كاناليس

ق.3 هدف أبيض لـ كريم بنزيمة بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة