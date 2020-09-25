العيسوي لـ في الجول: قبلت لقب مدرب عام من أجل الإسماعيلي فقط

قال أبو طالب العيسوي المدرب العام الجديد للإسماعيلي أنه قبل القيام بدور المدرب العام من أجل الظروف الصعبة التي بمر بها الفريق في الوقت الحالي فقط.

وتابع العيسوي لـ FilGoal.com: "سبق وتوليت مهمة المدير الفنى للفريق وقبلت التراجع الآن والقيام بدور أقل لأنني لا يمكن لي أن أرفض والإسماعيلي يحتاج تضافر جهود أبنائه في الوصول به لبر الأمان".

وواصل "نفس الأمر ينطبق على أحمد العجوز المدرب العام للفريق والذي تولى من قبل مهمة المدير الفني للفريق".

العيسوي أكمل "هناك لغة تفاهم مع العجوز واتفاق مثل كل أبناء النادي للعمل والنجاة بالفريق من أزمته".

مدرب الإسماعيلي الجديد أوضح "مهمتي لها شقين. الأول أن أساهم مع الجهاز الفني للفريق في استقرار النتائج وابتعاده عن منطقة الخطورة في جدول مسابقة الدوري".

وأتم "الشق الثاني هو العمل على اختيار العناصر الجديدة التي تليق باسم النادي، وتدعم خبراته والثغرات في مختلف الخطوط حتى يظهر الفريق بشكل مختلف الموسم القادم".

وكانت إدارة النادي قد أصدرت قرارا بتعيين أبو طالب العيسوي مدربا عاما للفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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