تنس - مواجهة نارية لـ ميار شريف في الدور الأول من رولان جاروس

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 21:04

كتب : FilGoal

ميار شريف

أسفرت قرعة الدور الأول من بطولة رولان جاروس، عن مواجهة نارية للمصرية ميار شريف.

وتعد ميار شريف –المصنفة 171- أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتواجه ميار في الدور الأول من البطولة، التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة، والرابعة عالميا.

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وتقام مباريات الدور الأول يوم الأحد المقبل، وتُبث مباريات البطولة عبر beIN Sports 9.

وكانت ميار شريف قد تغلبت في الأدوار السابقة على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو، والأمريكية كاتي ماكنالي، والإيطالية جيوليا جاتو مونتيشوني.

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

بليسكوفا (28 عاما) سبق لها احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس في يوليو 2017.

ووصلت بليسكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس عام 2017، كما خاضت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2016.

وأسفرت قرعة الدور الأول أيضا عن مواجهة بين البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، والمونتينجرية دانكا كوفينيتش.

كما تلعب الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز أمام السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا.

أمّا شقيقتها الصغرى سيرينا ويليامز، فتلعب أمام مواطنتها كريستي آهن.

فيما تلعب التونسية أنس جابر أمام الكازخية زارينا دياس.

ووقعت الإسبانية جاربييني موجوروزا في مواجهة السلوفينية تامارا زيدانشيك.

وتتواجه التشيكية بيترا كفيتوفا مع الفرنسية أوسيان دودين.

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