مباشر السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (1) (1) إشبيلية.. خروج ساني

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

ساني - بايرن ميونيخ - إشبيلية

يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة المجرية بودابست.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

......

ق.71 خروج ساني ودخول توليسو

ق.66 ألابا ينفذ ركلة حرة لـ بايرن تمر أعلى العارضة

ق.58 فرصة مزدوجة خطيرة لـ بايرن عن طريق جنابري وساني، لكن بونو يبعد الخطر في المرتين

ق.56 دخول يوسف النصيري بدلا من لوك دي يونج، وأوليفر توريس بدلا من إيفان راكيتيتش

ق.52 تقنية الفيديو تتدخل لإلغاء هدف بايرن بداعي التسلل

ق.51 جووول رائع لـ بايرن لـ ليفاندوفسكي بعد تبادل رائع للكرة مع مولر

ق.46 فرصة حقيقية لـ إشبيلية بعد عرضية إسكوديرو وتسديدة دي يونج التي أنقذها نوير ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 جووول جوريتسكا يسجل التعادل لـ بايرن ميونيخ بعد تمريرة ليفاندوفسكي

ق.30 انفراد صريح لـ ليفاندوفسكي لكنه يلعب الكرة ضعيفة بين قفازي بونو

ق.22 فرصة خطيرة لـ بايرن بعد عرضية ليفاندوفسكي التي قابلها مولر بتسديدة، لكنها اصطدمت بالدفاع وخرجت

ق.13 جووول أول لـ إشبيلية من ركلة جزاء سجلها لوكاس أوكامبوس

ق.12 ركلة جزاء لـ إشبيلية بعد عرقلة ألابا لـ راكيتيتش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة

بايرن ميونيخ إشبيلية السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – توتنام ينجو من فخ مقدونيا.. وفولفسبورج يعبر بصعوبة بمشاركة مرموش 16 دقيقة | أوروبا
سيناريو جنوني في أبطال آسيا لـ كارتيرون.. التعاون يخطف بطاقة دور الـ 16 من فم الدحيل 27 دقيقة | آسيا
بثلاثية جميلة.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويثبت أقدامه في المركز الثالث 35 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يصنع في انتصار أستون فيلا على بريستول بكأس الرابطة 39 دقيقة | المحترفون
رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين ساعة | ميركاتو
مباشر السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (1) (1) إشبيلية.. خروج ساني ساعة | أوروبا
تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية 2 ساعة | أوروبا
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(3) بيراميدز.. فوز هام للضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك