مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) سموحة.. تبديل اضطراري لإصابة صلاح محسن

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 15:05

كتب : FilGoal

الأهلي - وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغيطة حية ومباشرة لأحداث مباراة وادي دجلة ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.32 خروج صلاح محسن للإصابة ومشاركة ديريك نيسبامبي

د.27 إصابة صلاح محسن مهاجم سموحة بشد في العضلة الخلفية

د.21 عرضية من محمد هلال إلى رأس مروان حمدي الذي يسددها بطريقة رائعة لكن القائم يتعاطف مع الهاني سليمان حارس سموحة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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