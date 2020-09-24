باريخو: هذا ما تغير بعد انضمامي إلى فياريال.. وصلاح مثال على تطور الكرة الإفريقية

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:35

كتب : زكي السعيد

داني باريخو لاعبا في صفوف فالنسيا

أوضح داني باريخو لاعب فياريال التغيير الذي طرأ عليه بعد انضمامه من فالنسيا خلال السوق الصيفية الجارية، كما أثنى على تطور الكرة الإفريقية مستشهدا بمحمد صلاح نجم ليفربول، وذلك في مؤتمر صحفي افتراضي عبر ZOOM حضره FilGoal.com

داني باريخو

النادي : فياريال

فياريال

وفي إجابة على سؤال FilGoal.com بشأن التغيير الذي حدث له بعد انتقاله من فالنسيا إلى فياريال، قال باريخو: "أنا لا زلت في نفس الإقليم، وهذا كان مهما جدا لعائلتي، أطفالي يذهبون إلى نفس المدارس ولديهم نفس الأصدقاء، والأمر كان مريحا لزوجتي كذلك".

وواصل "عشت الكثير من السنوات الرائعة في فالنسيا، هذا النادي سيظل في قلبي دوما".

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وتابع "لكن عندما تنتقل من نادٍ إلى نادٍ آخر فهناك أمور تتغير بالطبع، أكن احتراما كبيرا لـ فياريال، لقد ساعدوني كثيرا منذ اليوم الأول لقدومي".

وسأله أحد الصحفيين عن أفضل لاعب إفريقي جاوره فقال: "لم ألعب مع الكثير من اللاعبين الأفارقة، جاورت جيوفري كوندوجبيا، والآن ألعب مع صامويل تشوكويزي، لكن في المجمل أنا سعيد جدا لتطور الكرة الإفريقية، لم تعد تعمد على الجانب البدني فقط، بل تطورت فنيا وتكتيكيا جدا، نرى لاعبين أفارقة يتواجدون في أكبر أندية العالم الآن مثل محمد صلاح".

باريخو صاحب الـ31 عاما انضم إلى فياريال مجانا من فالنسيا في شهر أغسطس الماضي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وخاض باريخو مباراتين حتى الىن في الدوري الإسباني بقميص فياريال.

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