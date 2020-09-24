مؤتمر سواريز: لم أستوعب اللعب ضد برشلونة بعد.. وميسي شعر بالغرابة لانتقالي لمنافس مباشر

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

بكى الأوروجوياني لويس سواريز أثناء المؤتمر الصحفي في برشلونة قبل انضمامه لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

برشلونة

سواريز انضم لصفوف الروخيبلانكوس مقابل 6 ملايين يورو. (طالع التفاصيل)

وظهر سواريز للمرة الأخيرة كلاعب في برشلونة خلال مؤتمر صحفي عقده النادي لتوديع ثالث هدافي النادي تاريخيا.

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وقال سواريز في المؤتمر الصحفي: "إنها مفاجأة، لم يكن لدي أي شيء جاهز بالفعل، النادي كان يثق بي كثيرا منذ 2014 عقب التوقيع معي، وثق النادي بي وهو يعرف الظروف بعد الخطأ الذي ارتكبته".

سواريز انضم برشلونة رغم إيقافه من الاتحاد الدولي "فيفا" بعد "عض" جورجيو كيلليني مدافع إيطاليا في كأس العالم 2014 ليبدأ مشواره مع البلاوجرانا في أكتوبر.

وتابع "لم يكن من السهل قبول ذلك، المدربون وزملائي، الطريقة التي قابلوني بها عندما أتيت، كانت رائعة، الكل يعرف التضحية التي قدمتها للانتقال إلى برشلونة واللعب مع أفضل فريق في العالم. أنا أدرك أننا في نهاية حقبة، لكن يجب أن أكون فخورا جدا بكل ما فعلناه".

وواصل "النادي بحاجة إلى تغييرات والمدرب لم يعتمد علي. أريد أن أوضح أنه لا يزال بإمكاني الأداء على مستوى عالٍ".

وأضاف "أنضم إلى أتليتكو ​​مدريد وأنا أشعر بالكثير من الإثارة، لكني لم أفكر حتى الآن في ما سيكون عليه اللعب ضد برشلونة. لم أستوعبه بالكامل بعد".

وأردف "ميسي يعرف ما أفكر به وأعرف ما يفكر فيه. نحن كبار بما يكفي لتقديم النصائح لبعضنا البعض. شعر ليو بالغرابة لأنني ذاهب إلى منافس مباشر، لكن لا شيء سيغير علاقتنا".

وأتم "لكن عندما وضعني برشلونة في سوق الانتقالات، كان هناك العديد من المكالمات والعروض. كنت أرغب في الانضمام لفريق حيث يمكنني التنافس مع برشلونة وريال مدريد".

سواريز (33 عاما) لعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

لويس سواريز برشلونة أتليتكو مدريد
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