كورييري ديلو سبورت: لاتسيو يتحرك لضم دراكسلر

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

جوليان دراكسلر

يتحرك نادي لاتسيو من أجل ضم جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان.

وتزعم صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن لاتسيو سيبدأ خطوات التفاوض لضم جناح باريس سان جيرمان هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان عرض اللاعب على إنتر وميلان وروما مقابل 15 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العقبة الحقيقية في طريق إتمام الصفقة هي راتب دراكسلر الذي يحصل على 7 ملايين يورو في الموسم.

ويسعى لاتسيو لإقناع اللاعب الألماني لخفض راتبه بشكل كبير لإتمام انتقاله.

وينتهي تعاقد دراكسلر مع باريس سان جيرمان في صيف 2021 ويسعى النادي لرحيله بمقابل مالي بعد خروجه من خطط توماس توخيل المدير الفني.

وكان دراكسلر قد رفض الانتقال إلى ليدز يونايتد وباير ليفركوزن وهيرتا برلين، ويمكن أن يغريه الانتقال إلى لاتسيو للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لاتسيو باريس سان جيرمان دراكسلر
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