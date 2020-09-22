مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) طنطا.. جووول محمود علاء والثاني

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طنطا في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة

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ق 72: جووول محمود علاء والثاني من ركلة جزاء

ق 57: تسديدة قوية وينقذها أبو جبل

ق 47: جوووول محمود علاء والهدف الأول بضربة رأسية من ركلة ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 51: محمود علاء يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها محمد أشرف

ق 49: ركلة جزاء أخرى للزمالك بعدما لمست الكرة يد مدافع طنطا

ق 48: خروج أحمد سالم صافي ونزول محمد ماجد أونش

ق 45: محمد أشرف حارس طنطا يتصدى لتسديدة إسلام جابر

ق 43: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 41: ركلة جزاء للزمالك

ق 39: تسديدة سهلة من أحمد سالم صافي يمسك بها أبو جبل

ق 28: أوباما يطالب بركلة جزاء

ق 20: سيطرة من الزمالك ومحاولات لتسجيل هدف أول

انطلاق المباراة

الزمالك طنطا الدوري المصري
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