مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) طنطا.. جووول محمود علاء والثاني
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طنطا في الجولة الـ29 من الدوري المصري.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة
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ق 72: جووول محمود علاء والثاني من ركلة جزاء
ق 57: تسديدة قوية وينقذها أبو جبل
ق 47: جوووول محمود علاء والهدف الأول بضربة رأسية من ركلة ركنية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 51: محمود علاء يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها محمد أشرف
ق 49: ركلة جزاء أخرى للزمالك بعدما لمست الكرة يد مدافع طنطا
ق 48: خروج أحمد سالم صافي ونزول محمد ماجد أونش
ق 45: محمد أشرف حارس طنطا يتصدى لتسديدة إسلام جابر
ق 43: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو
ق 41: ركلة جزاء للزمالك
ق 39: تسديدة سهلة من أحمد سالم صافي يمسك بها أبو جبل
ق 28: أوباما يطالب بركلة جزاء
ق 20: سيطرة من الزمالك ومحاولات لتسجيل هدف أول
انطلاق المباراة