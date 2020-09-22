خبر في الجول – محاولات مكثفة لتجهيز عبد الشافي للقاء الرجاء وفرصه من لقاء الرجاء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:02

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - جيرالدو - الأهلي - الزمالك

يجري الجهاز الطبي للزمالك محاولات مكثفة لتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للحاق بمواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص عبد الشافي في المشاركة في المباراة قائمة إذ أنه يخضع لأحدث البرامج التأهيلية التي تساعد على سرعة الشفاء.

ويجري عبد الشافي آشعة كل عدة أيام لمعرفة مدى درجة الشفاء واستجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الترقوة.

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وإن لم يستطع الظهير الأيسر للزمالك اللحاق بلقاء الذهاب ضد الرجاء فبشكل كبير سيتواجد في مواجهة الإياب.

وكان عبد الشافي أصيب في لقاء القمة الذي فاز به الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

ويواجه الزمالك منافسه الرجء في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

عبد الشافي الزمالك
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