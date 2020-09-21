السقوط الأكبر في تاريخ كارتيرون.. التعاون يتلقى هزيمة سداسية كارثية أمام الشارقة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

الشارقة - التعاون

تلقى التعاون السعودي هزيمة كارثية أمام ضيفه الشارقة الإماراتي بستة أهداف دون رد في استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، بالجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وسجّل الشارقة أهدافه الستة بواسطة ويلتون سواريس في الدقائق 49، و57، و61، وسيف راشد في الدقيقة 45، ومحمد عبد الباسط في الدقيقة 54، وكايو في الدقيقة 68.

ليرفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع برسبوليس الإيراني، ويتجمّد رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

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الخسارة هي الأكبر في مسيرة باتريس كارتيرون التدريبية، في مباراته الثانية فقط مع التعاون.

الهزيمة الأكبر السابقة في مسيرة كارتيرون كانت وقت تدريبه لـ ديجون عام 2009 في كأس الرابطة الفرنسية أمام سيدان بنتيجة 6-1.

كما يعد هذا السقوط هو ثاني أكبر هزيمة في تاريخ التعاون بعد هزيمته أمام الرياض 1-7 في الدوري السعودي عام 1998.

وبالطبع هي الهزيمة الآسيوية الأكبر للتعاون في مشاركته القارية الثانية.

وفرّط التعاون في صدارة المجموعة بهزيمتين متتاليتين تحت قيادة كارتيرون، ليتراجع إلى المركز الأخير.

التعاون خسر في المباراة الماضية أمام برسبوليس الإيراني بهدف دون رد قبل أيام قليلة، ويلعب أمام الدحيل القطري في الجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.

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