استراحة في الدوري - إنبي (0) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنبي وضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

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د.44 انطلاق خطيرة لمحمد حمدي زكي جهة اليمين ومساحة كبيرة أمامه لكن أسامة جلال يتألق وينقذ الموقف.

د.25 محمد فوزي يتألق مرتين ويزود عن مرمى الإسماعيلي.

د.01 إنذار لحميد ماو لاعب إنبي بعد تدخل قوي على همام طارق لاعب الإسماعيلي في وسط الملعب، فقط بعد 20 ثانية من بداية اللقاء.

المباراة تبدأ بعد قليل