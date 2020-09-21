توتو ميركاتو: وكيل فيربو يصل إيطاليا لحسم انتقاله إلى أتالانتا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - برشلونة

يصل وكيل جونيور فيربو مدافع برشلونة إلى مدينة بيرجامو الإيطالية اليوم الإثنين لحسم صفقة انتقاله إلى أتالانتا.

جونيور فيربو

النادي : برشلونة

أتالانتا

وارتبط اسم فيربو بالانتقال إلى إنتر في وقت لاحق من سوق الانتقالات الصيفية، لكن يبدو أن أتالانتا أكثر جدية في التوقيت الحالي.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن وكيل فيربو سيصل اليوم من أجل التفاوض مع أتالانتا على كافة الشروط.

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وانضم فيربو إلى برشلونة أغسطس 2019 لكنه فشل في إقناع الجميع وخاض 23 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير الإيطالي إلى إمكانية خفض راتب اللاعب من 1.7 مليون يورو سنويا إلى 1.2 في أتالانتا.

ولم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن, لكن هناك جدية من الطرفين للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

أتالانتا فيربو برشلونة
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