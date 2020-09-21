ربيعة: أتمنى التسجيل مرة ثانية في الوداد

تمنى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن يهز شباك الوداد المغربي خلال مباراة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال رامي ربيعة عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان من المهم عودة الدوري قبل بطولة إفريقيا للاستعداد جيدا وتصحيح الأخطاء قبل هذه البطولة المهمة للأهلي والزمالك أيضا".

وأضاف "الدوري انتهى الآن ونستطيع تجربة بعض الخطط وتجهيز كل اللاعبين وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة".

وواصل "لا نفكر في نهائي إفريقيا، الآن لدينا مواجهة مهمة ضد الوداد يجب التركيز علينا أولا من أجل تخطي الفريق المغربي".

وتابع "أتمنى تكرار هدفي في الوداد الذي سجلته في 2016 وهز شباك الفريق المغربي مرة أخرى".

وعن تكرار إصابات لاعبي الأهلي قال في نهاية حديثه قائلا: "الملاعب لها الدور الأكبر في إصابات اللاعبين بسبب سوء حالة الأرضية التي تحتاج لبذل جهد مضاعف من أجل الجري عليها وهذا يسبب إصابات".