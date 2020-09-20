استراحة في الدوري - المقاولون العرب (0) الاتحاد (0).. نهاية الشوط الأول

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يستضيف المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 48 نقطة، أما الاتحاد فرصيده 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق26 إصابة أحمد رفعت ونزول عبد الغني محمد بدلا منه

ق13 اللجوء لتقنية الفيديو وإلغاء ركلة الجزاء

ق11 ركلة جزاء يتحصل عليها سيف الدين الجزيري

انطلاق المباراة

في الدوري المقاولون الاتحاد السكندري
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