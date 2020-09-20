استراحة في الدوري - الإنتاج الحربي (2) الجونة (0).. نهاية الشوط الأول

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يستضيف الإنتاج الحربي فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري في صراع المنافسة لأجل البقاء.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة، أما الجونة فيملك 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق49 توقف المباراة بسبب عطل في أحد أبراج الإنارة

ق18 آلان كيمبادي يهدر تقليص الفارق للجونة بكرة في القائم الأيسر

ق17 غنام محمد يسجل الثاني للإنتاج

ق14 عبد الرحمن شيكا يسجل الأول للإنتاج الحربي من ركلة جزاء

ق13 نزول هيثم محمد بدلا من عمرو بركات

ق10 إعادة ركلة الجزاء وطرد الغرباوي للبطاقة الثانية

ق9 بازوكا يهدر التقدم للإنتاج الحربي بعد تصدي من الغرباوي

ق7 ركلة جزاء مبكرة للإنتاج الحربي بعد تدخل من محمود الغرباوي مع ممادو نياس

انطلاق المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي الجونة صراع الهبوط
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