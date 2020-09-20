مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (0) (0) توتنام.. الفيديو يلغي هدف السبيرز

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

توتنام

يحل توتنام هوتسبير ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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ق.10 صاروخ من تشي آدامز لاعب ساوثامبتون لكن هوجو لوريس يتألق ويتصدى ببراعة

ق.5 إلغاء هدف توتنام بداعي التسلل

ق.3 جووول هاري كين يتقدّم لـ توتنام بالهدف الأول بتسديدة رائعة على الطائر

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

توتنام ساوثامبتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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