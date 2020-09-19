رومانو: فيدال يسافر غدا للانضمام إلى إنتر مقابل 1 مليون يورو

دخلت صفقة انتقال أرتورو فيدال من برشلونة إلى إنتر ميلان قيد التنفيذ وباتت على وشك الإتمام.

فابرتيسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أفاد أن فيدال بصدد السفر غدا الأحد إلى ميلانو من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى إنتر.

وذكر رومانو أن إنتر توصّل لاتفاق كامل مع برشلونة على استقدام فيدال مقابل 1 مليون يورو.

Arturo Vidal to Inter, here we go! Tomorrow he’ll fly to Milano. Total agreement reached with Barça for €1m as final fee. Antonio Conte is waiting for him. Meanwhile Diego Godin will leave Inter to join Cagliari on next week. 🚨🇨🇱 @DiMarzio @SkySport #fcb #inter #vidal #barça — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2020

وينضم فيدال إلى إنتر ميلان بطلب من المدرب أنطونيو كونتي الذي درّبه من قبل في يوفنتوس.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك فيدال في 96 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

وسبق لـ فيدال اللعب لـ كولو كولو في تشيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن.

وقضى فيدال فترة ناجحة مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثم رحل ليواصل النجاحات بقميص بايرن ميونيخ.

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