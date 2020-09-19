رومانو: فيدال يسافر غدا للانضمام إلى إنتر مقابل 1 مليون يورو

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 22:50

كتب : FilGoal

فيدال

دخلت صفقة انتقال أرتورو فيدال من برشلونة إلى إنتر ميلان قيد التنفيذ وباتت على وشك الإتمام.

فابرتيسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أفاد أن فيدال بصدد السفر غدا الأحد إلى ميلانو من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى إنتر.

وذكر رومانو أن إنتر توصّل لاتفاق كامل مع برشلونة على استقدام فيدال مقابل 1 مليون يورو.

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وينضم فيدال إلى إنتر ميلان بطلب من المدرب أنطونيو كونتي الذي درّبه من قبل في يوفنتوس.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك فيدال في 96 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

وسبق لـ فيدال اللعب لـ كولو كولو في تشيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن.

وقضى فيدال فترة ناجحة مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثم رحل ليواصل النجاحات بقميص بايرن ميونيخ.

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