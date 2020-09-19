استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق 45: الأهلي يطالب بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد خالد أوتشو لاعب المقاصة

ق40: عمرو مرعي يهدد المرمى

ق 39: إنذار لعلي معلول

ق20 الشناوي يتألق أمام انفراد صريح من أحمد محسن لاعب المقاصة

ق 14: إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ على أليو بادجي قبل الهدف

ق 12: جوووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة