استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) المقاصة
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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ق 45: الأهلي يطالب بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد خالد أوتشو لاعب المقاصة
ق40: عمرو مرعي يهدد المرمى
ق 39: إنذار لعلي معلول
ق20 الشناوي يتألق أمام انفراد صريح من أحمد محسن لاعب المقاصة
ق 14: إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ على أليو بادجي قبل الهدف
ق 12: جوووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول
انطلاق المباراة
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