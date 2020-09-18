كارتيرون يسقط في أول اختبار.. التعاون يفرط في صدارة مجموعته الآسيوية

خسر التعاون السعودي أمام برسبوليس الإيراني بهدف دون رد في استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وسجّل العراقي بشار رسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

ليفرّط التعاون في صدارة المجموعة الثالثة ويتوقّف رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني، فيما قفز برسبوليس إلى المركز الأول بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون كمدرب للتعاون بعد رحيله عن الزمالك قبل أيام.

وحضر كارتيرون لقيادة التعاون يوم الأربعاء بعد هزيمة الفريق السعودي أمام برسبوليس في الجولة الثالثة بهدفٍ دون رد، لكنها هزيمة تكررت مع المدرب الفرنسي.

وكان الشارقة الإماراتي قد أشعل المجموعة الثالثة في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، بفوزه المثير على الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب التعاون مباراته المقبلة أمام الشارقة يوم 21 سبتبمر، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة الدحيل يوم 24 سبتمبر.

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