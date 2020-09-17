انتهت في الدوري - المصري (0)-(0) طلائع الجيش.. التعادل سيد الموقف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وطلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 87 سقط أوستين أموتو بعد تدخل من محمد ناصف داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء جهاد جريشة احتسب تسلل على أموتو. في الإعادة بأن ربما يكون أموتو ليس متسللا، لكن جهاد جريشة لم يلجأ لتقنية الفيديو أيضا.

ق. 75 تبديلان لطلائع الجيش بدخول أحمد داوودا ومحمود عاطف بدلا من كريم طارق وخالد سطوحي.

ق. 74 تبديل هجومي من علي ماهر بدخول محمود وادي بدلا من مفتاح طقطق.

ق. 62 تبديلان للمصري بدخول أحمد ياسر وحجاج عويس بدلا من عمر كمال عبد الواحد وزياد فرج.

ق. 58 تبديل جديد لعبد الحميد بسيوني بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من عمار حمدي.

ق. 55 عرضية من زولا ورأسية من عمرو جمال لكن مسعود يتألق ويتصدى لها.

ق. 45 عرضية من مصطفى طيارة في الشباك الجانبية للمرمى.

تبديلان في صفوف طلائع الجيش بدخول أحمد سمير وعمرو جمال بدلا من ناصر منسي ومحمد شحاتة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 تبديل مبكر من علي ماهر بدخول أحمد عادل "ميسي" بدلا من عبد الرحمن زين.

ق. 36 عرضية من محمد ناصف يقابلها خالد سطوحي بتصويبة ضعيفة في يد مسعود.

ق. 33 تمريرة طولية إلى زولا ومسعود يتقدم ليرسلها زولا عرضية ويبعدها الدفاع قبل الوصول لناصر منسي.

ق. 29 انطلاقة من محمد ناصف على الجهة اليسرى وعرضية أرضية يبعدها الدفاع.

ق. 20 عرضية من طيارة ورأسية من أموتو في يد محمد بسام.

ق. 9 تصويبة من عمار حمدي من على حدود منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 5 تصويبة من ناصر منسي وأحمد مسعود يتصدى لها بثبات.

بداية المباراة