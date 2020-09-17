التشيرينجيتو: بيل ودّع زملاءه في ريال مدريد

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - الصورة من صحيفة أس

اقتربت ساعة الرحيل، ويبدو أن اليوم الخميس كان الأخير لـ جاريث بيل كلاعب لـ ريال مدريد بالفعل.

برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني ذكر أن بيل تدرّب في صالة "الجيم" صباح اليوم الخميس، قبل أن يودّع زملاءه استعدادا للسفر إلى لندن من أجل إتمام انتقاله إلى توتنام هوتسبير.

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" قد أفاد قبل ساعات قليلة أن بيل في طريقه إلى لندن غدا الجمعة للخضوع للكشف الطبي.

وأفاد رومانو أن ريال مدريد سيتشارك مع توتنام في تحمُل قيمة راتب اللاعب الذي سينتقل إلى الدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة.

كما ذكر جوناثان بارنيت وكيل اللاعب أن بيل "قريب من مغادرة ريال مدريد أقرب من أي وقتٍ مضى".

بيل (31 عاما) انتقل من توتنام إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو، صفقة كانت قياسية في ذلك الوقت.

وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة، سجّل خلالها 105 هدفا، وحصد 13 بطولة، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

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جاريث بيل ريال مدريد
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