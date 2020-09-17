موندو ديبورتيفو: فيدال يعود إلى تدريبات برشلونة منتظرا قرار إنتر

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

فيدال

عاد أرتورو فيدال إلى تدريبات فريقه برشلونة، منتظرا قرار إنتر الأخير بشأن توصله لاتفاق لضمه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن فيدال (33 عاما) قد توصل لاتفاق مع إنتر، لكن المفاوضات جارية حاليا مع برشلونة لضمه.

ولم يختر رونالد كومان مدرب برشلونة فيدال ضمن قائمة فريقه التي واجهت جيرونا وديا مساء الأربعاء، إلا أنه عاد للتدرب في مقر تدريبات البلوجرانا.

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وكان رامون بلانس المدير الرياضي لبرشلونة قد قال إن صفقة فيدال إلى إنتر تقترب من الإتمام.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد كشفت أن الصفقة ستكلف إنتر 500 ألف يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء.

وسبق لـ فيدال قضاء 4 سنوات ناجحة في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، وبالتالي يستعد للعمل مجددا مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكن هذه المرة في صفوف الغريم إنتر.

فيدال انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وخاض فيدال مع برشلونة 96 مباراة على مدار موسمين، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

في إسبانيا في إيطاليا سوق الانتقالات
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