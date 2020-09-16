استراحة في الدوري - الجونة (0) سموحة (1).. انتهاء الشوط الأول

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

الجونة قبل مواجهة الأهلي

تنطلق مباراة الجونة أمام سموحة ضمن مباريات الجولة 27 من مباريات الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة ويصارع من أجل البقاء في الدوري في أول مباراة بعد رحيل مدربه بيدرو بارني.

أما سموحة ففي المركز الثامن برصيد 33 نقطة، ويبحث عن الانتصار الغائب أخر ثلاث مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق38 السيد فريد يسجل رأسية رائعة داخل شباك الجونة

ق19 أحمد حمدي يهدر الأول للجونة

انطلاق المباراة

في الدوري الجونة سموحة
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