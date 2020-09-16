مواعيد مباريات الأربعاء 16 أغسطس.. دجلة يواجه بيراميدز وحجازي يلعب في كأس الرابطة

يواجه فريق الجونة ضيفه سموحة ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري المصري الممتاز في السادسة مساء على قناة "أون سبورتس 2" بتعليق أيمن الكاشف.

وفي الثامنة والنصف مساء، يواجه وادي دجلة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات نفس الجولة، على قناة "أون سبورتس 1" بتعليق بلال علام.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق فوزه الأول حينما يواجه ضيفه ميتز، ضمن مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على قناتي "بي إن سبورتس 1" و"بي إن سبورتس 6" بتعليق جواد بدة.

وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حجازي، يستضيف هاروجيت في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في السابعة مساء.

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