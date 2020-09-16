وكيل كارتيرون: التعاون السعودي الأقرب للتعاقد معه.. تجربة جديدة ليس لها علاقة بالماديات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - الإنتاج الحربي

كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، في الخليج أن التعاون السعودي الأقرب للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

وقال وكيل أعمال كارتيرون لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "الأمر لم يُحسم بنسبة 100% حتى الآن".

وتابع "منذ ثلاثة أيام وكارتيرون يفكر في الرحيل وكان مترددا وبمجرد حسم قراره تلقينا عروضا من تونس والإمارات والسعودية والأخيرة هي الأقرب".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور يكشف كواليس تقديم عرضين لـ كارتيرون للاستمرار قبل رحيله تاكيس جونياس: مفاوضات مع الزمالك؟ ليست رسمية.. أتمنى العودة لمصر خبر في الجول - الزمالك لم يتواصل مع جاريدو حتى الآن الرجاء المغربي: رحيل كاتيرون شأن داخلي في الزمالك.. هل ظهر بانون بقميص الأهلي؟

وأضاف "التعاون هو الأقرب حتى الآن فالنادي جاد للغاية ويتصل بنا كل 10 دقائق لإتمام المفاوضات، وأؤكد أن المفاوضات بدأت منذ عدة ساعات فقط".

وتابع "كارتيرون كان مترددا بين تفضيل الراحة أو خوض تجربة جديدة وهو تحمس لتجربة التعاون والأمر ليس له علاقة بالعرض المادي".

وشدد "حتى مساء أمس لم يكن هناك أي عروض، ولم يكن يفكر في التعاقد مع ناد آخر لكن هناك تطورات حدثت وتحول مصير ك شيء".

وكان كارتيرون دفع ربع مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع الزمالك ليفسخ تعاقده ويرحل عن النادي.

ويلعب التعاون في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة الثالثة بعد مرور ثلاث جولات بست نقاط.

وينافس التعاون كل من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي وبیرسبولیس الإيراني.

وأنهى التعاون الدوري السعودي في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهبوط.

طالع أيضا

كارتيرون يرحل عن الزمالك

تعرف على بديل كارتيرون في الزمالك

كارتيرون الزمالك التعاون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: وفد من الزمالك يسافر أوروبا في أسرع وقت للتعاقد مع مدرب جديد 9 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال.. منذ فترة وأنا أدرس هذا القرار 22 دقيقة | الدوري المصري
وكيل كارتيرون: التعاون السعودي الأقرب للتعاقد معه.. تجربة جديدة ليس لها علاقة بالماديات 25 دقيقة | السعودية
بعد تجديد أوباميانج.. صلاح خارج قائمة أصحاب أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يكشف كواليس تقديم عرضين لـ كارتيرون للاستمرار قبل رحيله 44 دقيقة | الدوري المصري
تاكيس جونياس: مفاوضات مع الزمالك؟ ليست رسمية.. أتمنى العودة لمصر 47 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء المغربي: رحيل كاتيرون شأن داخلي في الزمالك.. هل ظهر بانون بقميص الأهلي؟ 56 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك لم يتواصل مع جاريدو حتى الآن 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك