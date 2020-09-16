وكيل كارتيرون: التعاون السعودي الأقرب للتعاقد معه.. تجربة جديدة ليس لها علاقة بالماديات

كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، في الخليج أن التعاون السعودي الأقرب للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

وقال وكيل أعمال كارتيرون لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "الأمر لم يُحسم بنسبة 100% حتى الآن".

وتابع "منذ ثلاثة أيام وكارتيرون يفكر في الرحيل وكان مترددا وبمجرد حسم قراره تلقينا عروضا من تونس والإمارات والسعودية والأخيرة هي الأقرب".

وأضاف "التعاون هو الأقرب حتى الآن فالنادي جاد للغاية ويتصل بنا كل 10 دقائق لإتمام المفاوضات، وأؤكد أن المفاوضات بدأت منذ عدة ساعات فقط".

وتابع "كارتيرون كان مترددا بين تفضيل الراحة أو خوض تجربة جديدة وهو تحمس لتجربة التعاون والأمر ليس له علاقة بالعرض المادي".

وشدد "حتى مساء أمس لم يكن هناك أي عروض، ولم يكن يفكر في التعاقد مع ناد آخر لكن هناك تطورات حدثت وتحول مصير ك شيء".

وكان كارتيرون دفع ربع مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع الزمالك ليفسخ تعاقده ويرحل عن النادي.

ويلعب التعاون في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة الثالثة بعد مرور ثلاث جولات بست نقاط.

وينافس التعاون كل من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي وبیرسبولیس الإيراني.

وأنهى التعاون الدوري السعودي في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهبوط.

#اللعيب| حازم فتوح: عرض التعاون السعودي وصل لكارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك#MBCMASR pic.twitter.com/KkKLjztq5y — MBC مصر (@mbcmasr) September 15, 2020

طالع أيضا

كارتيرون يرحل عن الزمالك

تعرف على بديل كارتيرون في الزمالك