بعد تجديد أوباميانج.. صلاح خارج قائمة أصحاب أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

جدد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تعاقده مع أرسنال وانضم لقائمة أصحاب أعلى الرواتب في المسابقة.

في المقابل خرج محمد صلاح جناح ليفربول من قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين أسبوعيا في الدوري الإنجليزي.

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