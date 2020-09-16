بعد تجديد أوباميانج.. صلاح خارج قائمة أصحاب أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أوباميانج - ليفربول - أرسنال

محمد صلاح - أوباميانج - ليفربول - أرسنال

جدد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تعاقده مع أرسنال وانضم لقائمة أصحاب أعلى الرواتب في المسابقة.

في المقابل خرج محمد صلاح جناح ليفربول من قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين أسبوعيا في الدوري الإنجليزي.

لمطالعة التفاصيل من هنــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول – مدافع ليدز وإنجلترا السابق: صلاح استثنائي وألومه على خسارتنا ضد ليفربول فوربس: صلاح يحتل المركز الخامس بقائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا صلاح خلف مدافع تشيلسي في قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
الدوري الإنجليزي أوباميانج محمدصلاح
نرشح لكم
ESPN: سلوت يرحب بتدريب مانشستر يونايتد تليجراف: ناجلزمان مرشح لخلافة كاريك في مانشستر يونايتد رايس: هاري كين يستحق الكرة الذهبية.. وأعاني عندما ألعب ضده تقرير: تشيلسي يستعد للتقدم بعرض لـ برشلونة لضم دي يونج تقرير: تشيلسي يواجه مخاطر مالية بسبب وضع جارناتشو مع أستون فيلا تقرير: أرسنال يحدد سعر بيع جيوكيريس تقرير: سيلتيك يدرس التعاقد مع ديفيد مويس لتدريب الفريق في الموسم المقبل ماريسكا: هالاند جاهز لمواجهة أستون فيلا
أخر الأخبار
في الجول يكشف خطة الأهلي لتعديل مسار الفريق 19 ثاتيه | الدوري المصري
سان جيرمان يخطط لتمديد عقد كفاراتسخيليا رغم إصابته في الرباط الصليبي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبيه 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال لخلافة بيبو ساعة | الدوري المصري
السادس هذا الموسم.. الجونة يعلن رحيل بيبو عن تدريبه ساعة | الدوري المصري
رغم قرار فليك بإلغاء تدريب الخميس.. 10 لاعبين من برشلونة يرفضون الراحة ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: علينا تغيير الوضع في أسرع وقت ممكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جلسة عاصفة من وائل جمعة وتوجيه اللوم لخماسي الفريق.. وإيقاف المستحقات 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 2 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 3 فيفا يعلن العقوبات على حسام وإبراهيم حسن وزيكو بسبب أحداث مباراة الأرجنتين 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(3) القناة.. نهاية المباراة