بعد تجديد أوباميانج.. صلاح خارج قائمة أصحاب أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 00:08
كتب : FilGoal
جدد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تعاقده مع أرسنال وانضم لقائمة أصحاب أعلى الرواتب في المسابقة.
في المقابل خرج محمد صلاح جناح ليفربول من قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين أسبوعيا في الدوري الإنجليزي.
لمطالعة التفاصيل من هنــــــــــــــــــــا.
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