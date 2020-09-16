مرتضى منصور يكشف كواليس تقديم عرضين لـ كارتيرون للاستمرار قبل رحيله

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

كارتيرون - أمير مرتضى - يحيى علي وكيل المدرب الفرنسي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقديم عرضين إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل استمراره قبل أن يعلن قراره النهائي بالرحيل.

وفسخ كارتيرون عقده مع الزمالك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي بقيمة شهرين من التعاقد.

واجتمع رئيس الزمالك مع مجلس إدارته بكارتيرون لتقديم عرضين للاستمرار في فيديو مسجل تم إذاعته على قناة الزمالك.

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وقال مرتضى لكارتيرون: "أبلغت مجلس الإدارة بقرارك وتم الرفض بالإجماع، أنت اسم كبير في عالم التدريب ويجب أن تحافظ على سمعتك".

وأوضح "كارتيرون أبلغ أمير برغبته في العودة إلى باريس لأن المناخ لا يناسبه، وأنا أرفض أن تسئ إلى سمعتك بسبب عرض آخر".

وقدم مرتضى عرضه الأول قائلا "إذا كنت قد حصلت على عرض من السعودية أو الإمارات أو أي فريق آخر سنعدل عقدك".

وشدد "أعلم أن القائد يهرب من المركب عندما تكون تغرق لكنك ناجح، حصلت على بطولتين وأمامك بطولة ثالثة بالإضافة لكأس مصر ولديك كأس العالم للأندية وسوبر جديد".

وأضاف مرتضى "كل البطولات التي أمامك في الزمالك أفضل من ملايين الملايين في الأندية العربية".

وخاطب رئيس الزمالك كارتيرون قائلا: "أنت في سن مناسب لست عجوزا مثل جروس لكي ترغب في الرحيل الآن والتوقف عن التدريب، بالتأكيد لديك عرض آخر".

وكشف "أقدم لك عرضا جديدا أن تستأذن النادي الذي ترغب في الرحيل إليه لمدة شهر تلعب مع الزمالك حتى نهاية إفريقيا ثم ترحل دون شرط جزائي".

وتابع "أبلغني من هو النادي وسأتحدث مع رئيسه لتستمر لمدة شهر حتى نهاية إفريقيا وترحل دون شرط جزائي، وللعلم إذا كنت ستذهب إلى فريق مقابل 10 قروش ستحصل على 10 أضعاف بعد فوزك بإفريقيا".

وأتم تصريحاته "سأحزن إذا رحلت ويقال عنك غدا أنك هربت رغم أن المركب لا تغرق وتفقد كل ذلك".

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