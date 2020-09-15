فاروق جعفر: الزمالك من صنع اسم كارتيرون.. هل هناك فريق أفضل في الشرق الأوسط؟ الأمر مادي

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

كارتيرون

تعجب فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق من قرار باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالرحيل رغم اقتراب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان كارتيرون قد أعلن رحيله عن الزمالك وأعتذر عن استكمال مهمته بدفع الشرط الجزائي والمقدر بقيمة شهرين.

وقال فاروق جعفر عبر قناة الزمالك: "توقيت رحيل كارتيرون خاطئ، ووجهة نظري أنه كان متفق مع أحد الأندية وينتظر نهاية إفريقيا لكن مع التأجيل قرر الرحيل الآن".

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وتم تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من 25 سبتمبر إلى 17 أكتوبر المقبل.

وتابع جعفر "الزمالك هو من صنع اسم كارتيرون الفترة الأخيرة، هدفنا كان بطولة إفريقيا ولم نضغط عليه من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "أسهم كارتيرون ارتفعت بعد بطولتي السوبر ثم الفوز على الترجي، وبعد فترة كورونا الفوز على الأهلي وبيراميدز".

وواصل جعفر "أتعجب جدا من موقفه بعد توفير النادي كل ما طلبه خاصة أنه من طالب بالتجديد وقت أزمة كورونا".

وبالحديث عن أنباء عرض مقدم له مقابل 4 ملايين دولار قال جعفر: "حتى لو 100 مليون كان عليه احترام كلمته".

وكشف جعفر "كنت في النادي طوال اليوم ولم أصدق أنه سيرحل، لم يتحدث عن وجود عروض ولكن أعتذر وطلب قبول اعتذاره بالحصول على الشرط الجزائي".

وأتم تصريحاته "هل يوجد نادي أفضل من الزمالك في الشرق الأوسط حاليا؟ هل يوجد نادي يمتلك لاعبين مثل الزمالك؟ الموضوع مادي بحت بالنسبة لكارتيرون".

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