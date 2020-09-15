وكيله: توتنام بدأ المفاوضات لإعادة جاريث بيل

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام - مانشستر سيتي

بدأ توتنام هوتسبير الإنجليزي المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لإعادة الويلزي جاريث بيل من جديد.

جوناثان بارنت وكيل الويلزي البالغ 31 عاما قال لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لا زال جاريث يحب توتنام".

وتابع "نحن نتحدث (يقصد توتنام وريال مدريد)، وسيكون حيث يريد".

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بيل رحل عن توتنام إلى الملكي في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم حينها.

ولا يعد بيل الصفقة الوحيدة التي أثيرت مؤخرا لكتيبة جوزيه مورينيو، إذ يعمل الديوك على ضم الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون. (طالع التفاصيل)

وكانت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزي قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد مهتم بضم الجناح الويلزي. (طالع التفاصيل)

بيل حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين بقميص توتنام هوتسبير.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان في نهاية الموسم الماضي، ويرغب ريال مدريد في التخلص منه قبل نهاية سوق الانتقالات.

جاريث بيل ريال مدريد توتنام
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