قائمة بيراميدز - غياب السعيد والشناوي وعلي جبر عن مواجهة وادي دجلة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 20:36

كتب : عاطف شادي

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية)

يغيب عبد الله السعيد وأحمد الشناوي وعلي جبر عن قائمة بيراميدز التي تستعد للقاء وادي دجلة لحساب الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش اختار القائمة التي ضمت 18 لاعبا للقاء الغد الذي يُقام على ملعب بتروسبورت.

ولا يتواجد عبد الله السعيد وأحمد الشناوي بسبب عدم الجاهزية البدنية، وكذلك علي جبر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

وتراجع بيراميدز للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية برصيد 45 نقطة بفارق نقطيتن عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.

قائمة بيراميدز بيراميدز في الدوري
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