مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 18:34

كتب : أحمد الخولي

يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر وأهلي جدة السعودي

لا يزال الأهلي يعمل على إتمام صفقة يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر رغم صعوبتها.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها".

وشرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أسباب صعوبة الصفقة قائلا: "الصعوبة تكمن في أن راتب البلايلي يبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد".

وأضاف "اللاعب أبدى مرونة في التفاوض مع الأهلي وتخفيض رابته ليصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد".

وأكمل "ولكن إدارة الأهلي تحفظت أيضا على دفع هذا المبلغ الكبير الذي إذا كان هناك إمكانية لدفعه لحصل عليه رمضان صبحي قبل رحيله".

وتابع "لكن الأهلي قدم عرضا آخر ليوسف البلايلي وهو الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد مع زيادة كل موسم تبلغ 100 ألف دولار".

وأتم تصريحاته "أما ريني فايلر المدير الفني للأهلي أبدى إعجابه بقدرات البلايلي ووافق على انضمامه للفريق".

وكان حفيظ البلايلي والد يوسف البلايلي ووكيله أكد في تصريحات أن الأهلي يواصل مفاوضاته من أجل ضم نجله. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي من الأهلي بشأن التحكيم

وكيل اللاعب: بلايلي في الأهلي بنسبة 50%

الأهلي يوسف البلايلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما 7 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها 36 دقيقة | الدوري المصري
أوباميانج بعد تجديد تعاقده: أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: ثقتي في طلعت يوسف بلا حدود.. نقف بقوة خلف كافة قراراته 38 دقيقة | الدوري المصري
فوضى في البرازيل - اعتراضا على هدف.. الشرطة تتدخل وتطلق رذاذ الفلفل على اللاعبين 41 دقيقة | أمريكا
مورييل يحذر يوفنتوس: الفوز لن يكون سهلا 46 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا 48 دقيقة | أوروبا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون حتى الآن.. والأولوية للمدافع المحلي 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
قد ينال إعجابك