مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها

لا يزال الأهلي يعمل على إتمام صفقة يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر رغم صعوبتها.

يوسف البلايلي النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها".

وشرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أسباب صعوبة الصفقة قائلا: "الصعوبة تكمن في أن راتب البلايلي يبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد".

وأضاف "اللاعب أبدى مرونة في التفاوض مع الأهلي وتخفيض رابته ليصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد".

وأكمل "ولكن إدارة الأهلي تحفظت أيضا على دفع هذا المبلغ الكبير الذي إذا كان هناك إمكانية لدفعه لحصل عليه رمضان صبحي قبل رحيله".

وتابع "لكن الأهلي قدم عرضا آخر ليوسف البلايلي وهو الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد مع زيادة كل موسم تبلغ 100 ألف دولار".

وأتم تصريحاته "أما ريني فايلر المدير الفني للأهلي أبدى إعجابه بقدرات البلايلي ووافق على انضمامه للفريق".

وكان حفيظ البلايلي والد يوسف البلايلي ووكيله أكد في تصريحات أن الأهلي يواصل مفاوضاته من أجل ضم نجله. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.

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