مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون حتى الآن.. والأولوية للمدافع المحلي

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 18:20

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - مدافع الرجاء المغربي

"حتى اللحظة الراهنة لا يوجد مفاوضات من النادي الأهلي لضم بدر بانون مدافع وقائد الرجاء البيضاوي المغربي".

بدر بانون.

النادي : المغرب - للمحليين

الرجاء البيضاوي
الأهلي

هكذا علق مصدر مسؤول داخل الأهلي على أنباء اقتراب القلعة الحمراء من التعاقد مع بدر بانون.

وانتشرت الكثير من الأخبار والتقارير في الصحافة المغربية تؤكد أن الأهلي اقترب للغاية من ضم بدر بانون مدافع الرجاء. (طالع التفاصيل)

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وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "حتى اللحظة الراهنة لا يوجد مفاوضات من الأهلي لضم مدافع الرجاء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "في مركز قلب الدفاع الأولوية للدعم ستكون للعناصر المحلية".

وأفصح "هناك أسماء عديدة معروضة على طاولة الأهلي من بينهم أسامة جلال مدافع إنبي ومحمود رزق مدافع الاتحاد السكندري".:

وشدد في ختام تصريحاته "ولكن مع كامل التقدير لإمكانيات بدر بانون لا يوجد أي مفاوضات لضمه حتى الآن".

وكان FilGoal.com قد تواصل مع مصدر في الرجاء نفى تقديم الأهلي لعرض للحصول على اللاعب.

ولعب بانون (26 عاما) لنهضة بركان قبل أن يعود للرجاء في 2015.

وشارك بانون في 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

وارتبط بانون بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي الحالية 6 أجانب هم علي معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج وأليو بادجي ووليد أزارو وجيرالدو.

وعلى الأهلي التخلي عن لاعب أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد، وبيع آخر إذا أراد التعاقد مع أجنبي جديد.

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