مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (1) نادي مصر (0).. انطلاق الشوط الثاني

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

المقاصة - الزمالك

تنطلق مباراة مصر للمقاصة أمام نادي مصر ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 33 نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي.

أما نادي مصر فيصارع من أجل البقاء ويحتل المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 25 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16 عمرو مرعي يفتتح التسجيل للمقاصة بعد استغلال خطأ مدافع مصر

انطلاق المباراة

في الدوري المقاصة مصر
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