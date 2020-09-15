انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (3) نادي مصر (0).. نهاية اللقاء

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

المقاصة - الزمالك

تنطلق مباراة مصر للمقاصة أمام نادي مصر ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 33 نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي.

أما نادي مصر فيصارع من أجل البقاء ويحتل المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 25 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق95 ريكو يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية

ق92 شيملس بيكلي يضيف الثاني بصناعة من محمد إبراهيم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16 عمرو مرعي يفتتح التسجيل للمقاصة بعد استغلال خطأ مدافع مصر

انطلاق المباراة

في الدوري المقاصة مصر
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