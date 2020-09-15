موندو ديبورتيفو: بعد قرار استمرار ميسي.. برشلونة سيبيع 12 لاعبا

وضع نادي برشلونة 12 لاعبا من بين صفوفه ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق والمتاحين للبيع من ضمنهم لويس سواريز ومارتين برايثوايت وصامويل أومتيتي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد يقود عملية وصفتها الصحيفة بـ"التطهير الكبير" في كامب نو ضمن عام يشهد تحولا كبيرا في نادي برشلونة وإعادة بناء للفريق.

ويأتي كل ذلك حسبما أوضح التقرير، في ضوء قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة في الاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

ويسعى برشلونة للتخلص من 12 لاعبا خلال السوق الصيفية الجارية وضم لاعبين جدد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب كذلك من خلال عملية البيع الكبيرة أن يخفف فاتورة الرواتب لديه، خاصة مع قرار ميسي بالاستمرار إذ أنه يتحصل على أكبر راتب في الفريق.

ورغم اقتراب رحيل سواريز المحتمل إلى يوفنتوس، إلا أن التقرير ألمح إلى أن النجم الأوروجوياني يرغب في الاستمرار في إسبانيا بسبب عائلته.

وضمت قائمة الراحلين أيضا، برايثوايت وأومتيتي وجيان كلير توديبو ونيلسون سيميدو وأرتورو فيدال ورافينيا ألكانتارا.

ولفت توديبو أنظار أندية إيفرتون وليستر سيتي خلال السوق الصيفية الجارية، كما أن ليدز يونايتد يترقب وضع رافينيا.

ويقترب إنتر ميلان كذلك بدوره من ضم أرتورو فيدال، إذ أن أنطونيو كونتي مدرب الفريق الإيطالي معجب للغاية باللاعب التشيلي.

كما رحل عن صفوف برشلونة خلال الصيف الجاري كل من أرثر ميلو وكارليس بيريز ومارك كوكوريا وإيفان راكيتيتش وأردا توران.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت برشلونة بضم ممفيس ديباي مهاجم ليون وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول.