وكيله: لاوتارو سيبقى مع إنتر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 11:50

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر - إشبيلية

أوضح بيتو ياك وكيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان أن موكله لن يغادر الفريق هذا الصيف.

اسم لاوتارو ارتبط بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بيتو ياك وكيل اللاعب لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لاوتارو سيبقى مع إنتر هذا الموسم".

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وأضاف "اجتمعت مع إدارة إنتر ولم نتحدث عن أي شيء حول اهتمام برشلونة أو ريال مدريد بضم اللاعب".

قبل أيام، أكد خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر أن لاوتارو لن يغادر إنتر.

وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس "ليس برشلونة فقط من يهتم بضمه، لكن لاوتارو يعلم أنه يلعب في فريق رائع بالفعل وهو إنتر".

وتابع أسطورة إنتر "لاوتارو سعيد بالحياة في إيطاليا، وأعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح".

وشدد زانيتي "في الوقت الحالي، لاوتارو لن يغادر، إنه حاضر ومستقبل النيراتزوري".

قبل أسابيع ذكرت صحيفة كوريرو ديلا سيرا أن إنتر وافق على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز من 111 مليون يورو كما هو الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب معهم، إلى 90 مليون يورو فقط.

التقرير أوضح أن إنتر ميلان خفض السعر بسبب رغبة المهاجم الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة، وفي ظل الظروف الحالية للسوق بعد جائحة كورونا.

وسجل لاوتارو 21 هدفا في الموسم المنصرم بكل المسابقات، وقاد إنتر لوصافة الدوري الإيطالي ونهائي الدوري الأوروبي، قبل الخسارة من إشبيلية.

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لاوتارو مارتينيز إنتر ريال مدريد برشلونة
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