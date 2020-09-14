شيء يحدث لأول مرة منذ 516 يوما وإنجاز لـ الشناوي في أبرز أرقام الاتحاد والأهلي

لم يستطع الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه رسميا بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد في ملعب برج العرب اليوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت في اللقاء.

شيء يحدث لأول مرة منذ 516 يوما

للمرة الأولى مع ريني فايلر مدرب الفريق لا ينجح الأهلي في تسجيل هدفا في الدوري.

وهذه هي المرة الثالثة التي لا ينجح فيها الأهلي في تسجيل هدفا مع فايلر بشكل عام بعد لقاء النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا والزمالك في السوبر المصري.

لكن في الدوري فهذه هي أول مرة لا يسجل الأهلي فيها هدفا منذ 516 يوما أي منذ سنة و4 أشهر و28 يوما.

كانت المرة الأخيرة التي يفشل فيها الأهلي في تسجيل هدفا منذ الهزيمة من بيراميدز في 18 أبريل 2019.

إنجاز الشناوي

حقق محمد الشناوي حارس الأهلي رقما رائعا لنفسه خلال مشاركاته في الدوري في الموسم الحالي بالحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 20 مباراة ويرتفع الرقم لـ21 حال احتساب اللقاء الذي انسحب منه الزمالك في الدور الأول.

هذا الرقم هو الأبرز للشناوي بعد الموسم الماضي الذي حافظ فيه على نظافة شباكه في الدوري 13 مرة و14 مرة في الموسم قبل الماضي.

لكن الشيء المميز في رقم الشناوي هو أنه جاء بعد مشاركته لعدد مباريات أكثر خلال الموسم الجاري بواقع 26 مباراة بعدما خاض الموسم الماضي وقبل الماضي 23 لقاء لكل منهما.

ركلة الجزاء

استطاع محمد الشناوي التصدي لركلة جزاء سددها أحمد رفعت في المباراة.

هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء منذ مواجهة النجوم في 5 مايو 2019 في الدوري.

التعادل الأول

لأول مرة منذ أربع سنوات وبالتحديد منذ 30 أكتوب 2016 يتعادل الأهلي والاتحاد سويا.

منذ ذلك الوقت لعب الفريقان 6 مباريات عدا لقاء اليوم، فاز الأهلي خمس مرات وانتصر الاتحاد في لقاء وحيد.

نظافة الشباك

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 20 مباراة فعلية خاضها، وإن تم احتساب اللقاء الذي انسحب منه الزمالك فيرتفع الرقم لـ21.

وهذا هو ثاني أفضل رقم للأهلي في المواسم الأخيرة.

ففي موسم 2016-2017 خرج الأهلي في 24 مباراة دون أن تتلقى شباكه هدفا.

وفي موسم 2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 خرج الأهلي بشباك نظيفة في 19 مباراة في كل موسم منهم.

ويتبقى للمارد الأحمر سبع مباريات خلال الموسم الجاري يستطيع فيها تجاوز ما حققه في موسم 2016-2017.

عدد الأهداف المستقبلة

يظل عدد الأهداف التي تلقاها الأهلي حاليا هو الأقل في المواسم الخمسة الأخيرة بواقع ثمانية أهداف فقط.

حتى موسم 2016-2017 المميز الذي حافظ فيه الفريق على نظافة شباكه 24 مرة، تلقى فيه الأهلي 14 هدفا.

فهل يستطيع الأهلي كسر ذلك الرقم مع تبقي سبع مباريات له في الموسم الحالي؟

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