مباشر في إنجلترا - برايتون (1) (2) تشيلسي.. جووووووووول التقدم سريعا

يحل تشيلسي ضيفا على برايتون في ملعب أميكس، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

......

ق.56 جووووول ريز جيمس يعيد تشيلسي للتقدم سريعا

ق.55 جووووول لياندرو تروسار يسجل التعادل لـ برايتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 خروج آدم لالانا مصابا وودخول آرون كونولي

ق.34 ستيفن ألزاتي يخترق ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها كيبا

ق.22 جووووول جورجينيو يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي من ركلة جزاء

ق.21 ركلة جزاء لـ تشيلسي بعد عرقلة مات ريان لـ تيمو فيرنر

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل