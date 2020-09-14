مباشر في إنجلترا - برايتون (1) (2) تشيلسي.. جووووووووول التقدم سريعا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

جورجينيو - برايتون - تشيلسي

يحل تشيلسي ضيفا على برايتون في ملعب أميكس، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق.56 جووووول ريز جيمس يعيد تشيلسي للتقدم سريعا

ق.55 جووووول لياندرو تروسار يسجل التعادل لـ برايتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 خروج آدم لالانا مصابا وودخول آرون كونولي

ق.34 ستيفن ألزاتي يخترق ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها كيبا

ق.22 جووووول جورجينيو يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي من ركلة جزاء

ق.21 ركلة جزاء لـ تشيلسي بعد عرقلة مات ريان لـ تيمو فيرنر

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برايتون تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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