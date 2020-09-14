استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي.. الزنفلي يحرم بادجي من هدف
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري والتي تقام بملعب برج العرب.
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ق 46: الزنفلي يحرم بادجي من هدف أول
ق 45: رأسية خطيرة من مروان يبعدها الزنفلي
ق 42: الشيخ يسدد كرة تمر جوار المرمى
ق 16: رأسية سهلة من خالد قمر في يد محمد الشناوي
ق 11: عرضية من أليو بادجي وتسديدة من أجايي والزنفلي يتصدى للكرة
انطلاق المباراة