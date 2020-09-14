مباشر في الدوري - أسوان (3) طنطا (0).. تألق زهرة الجنوب

تنطلق مباراة أسوان أمام طنطا في صراع الهبوط ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة أما طنطا فيتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق57 محمد إسماعيل يضيف الثالث وتألق أسوان مستمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 إبراهيم جلال يسجل الثاني

ق32 إبراهيم جلال يضيف الأول لأسوان براسية رائعة

ق30 لا تزال النتيجة سلبية

انطلاق المباراة