المقاصة لـ في الجول: توقيع محمد إبراهيم لأي ناد؟ غير صحيح.. ومصدر مقرب من اللاعب يوضح تطورات الانتقال

أعلن بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر للمقاصة أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق حتى الآن، مشددا أن ما يقال حول توقيعه لأي ناد "غير صحيح".

وقال سليم لـ FilGoal.com: "ما يقال عن توقيع محمد إبراهيم لأي ناد غير صحيح. إبراهيم ملتزم معنا وهو شخص محترم ويخبرنا بكل ما يحدث معه، هو ووكيله سالم محمد سالم".

وشدد "إبراهيم يعلن أننا لن نقف في طريقه، فلماذا سيوقع لأي ناد دون معرفتنا".

وعلم FilGoal.com أن إبراهيم جمعته جلسة قصيرة مع مسؤولي بيراميدز أمس الأحد في ملعب الدفاع الجوي حيث يقام مران الفريق الفيومي، ولكنها لم تشهد أي توقيعات من قبل اللاعب.

وفي المقابل، قال مصدر مقرب من إبراهيم لـ FilGoal.com: "لم يوقع اللاعب لأي ناد، ولم تحدث مفاوضات رسمية مع ناديه".

وأردف "وكيله لديه 4 عروض، هما الأهلي وبيراميدز وناديين خليجيين".

وشدد "الرباعي فاوض اللاعب مباشرة، لكن لم يتفاوض أي ناد مع المقاصة حتى الآن. عرض بيراميدز أعلى قليلا من عرض الأهلي".

وأتم "إبراهيم ينتظر وصول عروض رسمية لناديه، قبل أن يقرر وجهته المقبلة".

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.