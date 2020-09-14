المعركة مستمرة.. نيمار بعد الطرد: ندمي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

نيمار - جونزاليس - سان جيرمان - مرسيليا

انتهت المعركة داخل الملعب في كلاسيكو فرنسا، ولكنها ستستمر لفترة ليست بالقصيرة خارج الملعب. هنا نتحدث عما دار بين باريس سان جيرمان ومرسيليا.

مرسيليا انتصر على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء في لقاء شهد 5 بطاقات حمراء، من بينهم بطاقة لـ نيمار.

شجار مدوي حدث في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو بين مجموعة من لاعبي الفريقين، فما سبب ذلك؟

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شبكة تيلي فوت الفرنسية كشفت وفقا لمراسلها من داخل الملعب أن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس نعت لاعب سان جيرمان بـ"القرد الأحمق القذر" وهو ما أشعل فتيل الأزمة.

وغرد نيمار على حسابه على تويتر عقب المباراة مباشرة، ليكتب: "ندمي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق".

وأثبت نيمار صحة رواية تيلي فوت الخاصة بالكلمات العنصرية التي خرجت من فم ألفارو جونزاليس وسببت تلك الأزمة.

وكتب نيمار تغريدة أخرى كشف خلالها أن المدافع الإسباني سب والدته ونعته بـ"القرد"، وتعجب من عدم تدخل تقنية الفيديو.

ومن المنتظر أن يخرج الاتحاد الفرنسي بقراراته بخصوص ما حدث في كلاسيكو الدوري الفرنسي.

في فرنسا نيمار باريس سان جيرمان
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