مصطفى محمد يحقق ما لم يفعله سوى 3 مهاجمين للزمالك آخر 10 سنوات

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 23:06

كتب : أحمد العريان

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في الإنتاج الحربي

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في الإنتاج الحربي

لم ينته الموسم بعد، وبإمكان مصطفى محمد زيادة غلته من الأهداف في بطولة الدوري، لكن المهاجم الدولي وصل إلى رقم جيد حتى الآن بالفعل.

هدف مصطفى محمد مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي كان التاسع له في بطولة الدوري هذا الموسم، كثالث هدافي الدوري خلف عبد الله السعيد (16 هدفا)، ومحمد شريف (10 أهداف)، وبالتساوي مع سيف الدين الجزيري.

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مصطفى محمد أصبح رابع مهاجم صريح من الزمالك يصل إلى 9 أهداف في موسم واحد لبطولة الدوري منذ عام 2010.

أحمد جعفر وصل لهذا الرقم في موسمين متتالين، وباسم مرسي وصل لـ 18 هدفا بموسم 2014/2015، وكابونجو كاسونجو سجل 10 أهداف في الموسم قبل الماضي.

وإليكم قائمة الأكثر تسجيل من مهاجمي الزمالك الصرحاء في آخر 10 سنوات.

2009/2010 – أحمد جعفر 9 أهداف

2010/2011 – أحمد جعفر 9 أهداف

2011/2012 – رزاق أوتومويوسي – 4 أهداف (موسم غير مكتمل)

2012/2013 – عبد الله سيسيه وأحمد جعفر – 4 أهداف (موسم غير مكتمل)

2013/2014 – أحمد علي – 9 أهداف

2014/2015 – باسم مرسي – 18 هدفا

2015/2016 – باسم مرسي – 7 أهداف

2016/2017 – باسم مرسي – 7 أهداف

2017/2018 – كابونجو كاسونجو – 10 أهداف

2018/2019 – عمر السعيد – 5 أهداف

2019/2020 – مصطفى محمد – 9 أهداف (حتى الآن)

مصطفى محمد بوصوله لتاسع أهدافه في الدوري هذا الموسم، بات على بعد ثلاثة أهداف من أفضل سجل تهديفي له في الدوري منذ بداية مسيرته (12 هدفا) في موسم 2018/2019 الماضي رٌفقة طلائع الجيش.

صاحب الـ22 عاما وصل أيضا للهدف الـ30 له في بطولة الدوري بشكل عام.

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