أمير مرتضى لـ في الجول: غضب أبو جبل؟ غير صحيح.. نعيد حساباتنا بعد تأجيل إفريقيا

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ما يتم تداوله عن غضب محمد أبو جبل بسبب جلوسه على دكة الاحتياط.

وغاب أبو جبل عن عمليات الإحماء وتواجد محمود جنش حارس المرمى الأساسي أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "الشائعات المنتشرة بخصوص غضب أبو جبل غير صحيحة وهذا الأمر عار تماما من الصحة".

وأوضح أمير "هذا أسلوب ومدرسة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى منذ قدومه والإحماء مع الحارس الأساسي فقط".

وعن رأيه في مستوى الفريق الحالي قال أمير: "هناك إجهاد وإصابات وغيابات وضغط مباريات كبير".

وشدد "نحن الآن في مرحلة جمع نقاط وتجربة لاعبين ومنح فرصة للعائدين من الإصابة".

وتابع "تأجيل دوري أبطال إفريقيا جعلنا نعيد حساباتنا في الكثير من الأمور وأبرزها تجربة اللاعبين".

وفي رسالة للجنة المسابقات قال أمير "من الواضح وجود تخبط ونتمنى أن نعلم موعد مبارياتنا".

وأنهى الزمالك مبارياته التي تم الإعلان عنها في الدوري ويتبقى سبع مباريات على إنهاء الفريق لموسمه في المسابقة.

وأضاف أمير "عدم علمنا بمبارياتنا المقبلة وموعدها يؤثر علينا لأننا نريد ترتيب أمورنا وألا يتأثر البرنامج الخاص بنا".

وأتم أمير تصريحاته "اللاعبون العائدون من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات، لست راضيا عن الأداء بشكل إجمالي لكن من الجيد أن لاعبين مثل إسلام جابر وإمام عاشور يحاولون العودة لمستواهم".

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